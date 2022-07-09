Бразилиа, , 08:36 — REGNUM Бразильские полицейские арестовали еще одного подозреваемого в убийстве британского журналиста Дома Филлипса и эксперта по коренным народам Бруно Перейры. Об этом сообщил журналистам представитель полиции Бразилии.

Задержание Keith Allison

Речь идет о человеке по прозвищу «Колумбия», которого правоохранительные органы разыскали в городе Табатинга на границе с Перу. Вместе с тем подозреваемый заявил, что не причастен к гибели указанных лиц, так же как и к незаконной рыбной ловле.

В полиции отметили, что у задержанного было изъято фальшивое удостоверение личности. Власти пытаются установить его настоящее имя.

Как сообщало ИА REGNUM, Дом Филлипс и Бруно Перейра пропали в отдаленном районе Амазонии на границе с Перу в начале июня. Через несколько дней были обнаружены их останки. Ранее по делу об их убийстве был арестован рыбак Амарилдо да Кошта де Оливейра, известный также как «Пеладо», у которого был конфликт с журналистом из-за его деятельности по борьбе с незаконным рыболовством. Кроме того, был задержан и брат рыбака Осений да Кошта де Оливейра, имеющий прозвище «Дош Сантуш».

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