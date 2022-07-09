Вашингтон, 9 июля 2022, 08:34 — REGNUM Американский грузовой корабль Cargo Dragon 2, полёт которого ранее несколько раз откладывался по техническим причинам, может стартовать к Международной космической станции (МКС) 14 июля. Об этом 8 июля сообщает пресс-служба Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
Грузовик должен доставить на МКС около трёх тонн различных грузов, включая припасы, различное оборудование и материалы для проведения экспериментов.
Как сообщало ИА REGNUM, запуск американского грузового корабля Cargo Dragon 2 с припасами для Международной космической станции (МКС) состоится не раньше 28 июня.
Читайте также: NASA обвинило Россию в политическом использовании МКС
Читайте ранее в этом сюжете: В США назвали сроки запуска корабля Dragon с грузом для МКС