Вашингтон, , 08:34 — REGNUM Американский грузовой корабль Cargo Dragon 2, полёт которого ранее несколько раз откладывался по техническим причинам, может стартовать к Международной космической станции (МКС) 14 июля. Об этом 8 июля сообщает пресс-служба Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Грузовой корабль Dragon NASA

NASA «NASA и SpaceX рассчитывают осуществить запуск в 20:44 по времени Восточного побережья США 14 июля (03:44 мск 15 июля)».

Грузовик должен доставить на МКС около трёх тонн различных грузов, включая припасы, различное оборудование и материалы для проведения экспериментов.

Как сообщало ИА REGNUM, запуск американского грузового корабля Cargo Dragon 2 с припасами для Международной космической станции (МКС) состоится не раньше 28 июня.

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