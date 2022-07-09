Иркутск, , 08:33 — REGNUM В Иркутске начались выплаты компенсаций дольщикам долгостроя на Сергеева, сообщает 9 июля телеграм-канал правительства региона. Известно, что пока из 115 дольщиков застройщика-банкрота ООО «БазисСтройИнвест» документы на получение компенсации подали 75 человек. Средства в полном объеме уже получили 45 человек. Средний срок перечисления денежных средств составил три дня.

Иркутск. Долгострой на Сергеева Правительство Иркутской области

«В соответствии с принятым план-графиком восстановление прав граждан по указанному долгострою было запланировано на конец 2022 года, однако с учетом оперативной работы региона работы ведутся с опережением, нам удалось сократить этот срок на шесть месяцев. Что в свою очередь позволит дольщикам приобрести квартиры до конца этого года, получить регистрацию и записать детей в школы и детские сады», — пояснил первый заместитель губернатора Иркутской области Роман Колесов.

Как сообщало ИА REGNUM, конце 2021 года изменились правила принятия решения о восстановлении прав пострадавших граждан. Теперь завершение строительства возможно, если готовность объекта не ниже 80%.

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