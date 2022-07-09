Иркутск, 9 июля, 2022, 08:28 — ИА Регнум. На утро 9 июля в Иркутской области действовало два лесных пожара на площади 10 га, сообщает телеграм-канал правительства региона. За минувшие сутки ликвидировано четыре пожара на площади 281,5 га. Полностью локализовано три очага на площади 333 га.

Правительство Иркутской области Лесной пожар в Приангарье

В тушении участвовало 364 человека и восемь единиц наземной техники. В авиамониторинге — один Ан-2 и три легкомоторных самолёта. Два вертолёта Ми-8 — в передислокации десантников.

Как сообщало ИА REGNUM, на утро 7 июля в Иркутской области действуют четыре лесных пожара на площади 253,51 га.

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