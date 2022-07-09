Москва, 9 июля, 2022, 08:28 — ИА Регнум. Гидрометцентр России 9 июля объявил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за грозы и ветра до 22:00 мск 10 июля. Об этом следует из данных прогностической карты.

ИА REGNUM Гроза в Москве 30.06.2017

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна», — отмечается в сообщении. Предупреждение о грозе и ветре действует с 10:00 до 22:00 10 июля.

Между тем, в Новосибирске с 9 по 11 июля ожидается аномально жаркая погода без осадков. Так, 9 июля ночью в городе ожидается температура воздуха +14…+16 °С, днём — +26.+28 °С, ветер северо-западный 3−8 м/с, днём местами порывы до 13 м/с.