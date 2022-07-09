Вашингтон, 9 июля, 2022, 08:25 — ИА Регнум. Американский актёр кино и телевидения Тони Сирико умер в возрасте 79 лет. Об этом сообщил менеджер актёра Боб Макгоуэн журналу The Hollywood Reporter.

Цитата из т/с «Клан Сопрано». Реж. Дэвид Чейз. 1999-2007. США Телесериал «Клан Сопрано»

Причина смерти актёра не уточняется. Известно, что в последние несколько лет Сирико страдал деменцией.

В молодые годы Тони Сирико несколько раз привлекался к уголовной ответственности. Он разорвал связи с криминальным миром после актёрских курсов, которые прошёл во время отбывания тюремного заключения.

Сирико получил известность благодаря работам в криминальных драмах, включая «Славные парни» и «Готти». Мировую известность актёру принесла роль Поли Галтиери в криминально-драматическом телесериале «Клан Сопрано», выходившем с 1999 по 2007 год.