Москва, , 08:20 — REGNUM О героизме и мужестве нескольких российских военных, проявленных ими в ходе спецоперации Вооружённых сил РФ по денацификации Украины, сообщили 9 июля в Минобороны России.

Армия России Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что расчёт гаубиц под командованием сержанта Тимофея Нечепуренко путём прицельного огня смог уничтожить вражеские наблюдательный пункт и склад с боеприпасами, а также четыре миномётных расчёта и свыше 15 киевских боевиков.

Также указывается, что во время боя младший сержант Данила Дорохов выдвинулся к подбитой российской бронемашине для оказания первой помощи раненным товарищам, что и сделал под непрекращающимся огнём, после чего прицельным выстрелом из гранатомёта уничтожил вражеский пулемётный расчёт и взял на буксир подбитую машину.

Кроме того, уточняется, что группа под командованием прапорщика Сергея Никифорова полностью уничтожила группу украинских нацистов в лесу, находившемся под контролем ВСУ. Также, после закрепления в этом районе, прапорщик смог предотвратил ещё две попытки проникновения киевских диверсантов, лично уничтожив шесть радикалов. При этом во время боевых действий он добыл ценные разведданные о готовящихся провокациях со стороны вооружённых украинских формирований.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в жесткой форме потребовал от Владимира Зеленского объяснений по поводу весеннего инцидента с отказом принять его в Киеве.