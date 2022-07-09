Донецк, , 08:19 — REGNUM ВСУ за пять минут дважды обстреляли Горловку. Об этом 9 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Жилой дом в Горловке после обстрела артиллерией ВСУ

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️07:35 — н.п. Щербиновка — н.п. Горловка (пос. ш-ты им. Изотова): выпущено 8 снарядов калибра 152 мм», — отмечается в сообщении.

В 07:30 ВСУ выпустили по Горловке 8 мин калибра 120 мм.

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