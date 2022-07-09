Берлин, , 08:15 — REGNUM Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в жесткой форме потребовал от Владимира Зеленского объяснений по поводу весеннего инцидента с отказом принять его в Киеве, пишет Spiegel.

Франк-Вальтер Штайнмайер Kuebi

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После произошедшего Берлин согласовал телефонный разговор двух лидеров, но беседа могла привести к скандалу, так как Штайнмайер потребовал извинений, отмечает издание. Сам Зеленский при этом выразил сожаление из-за отмены визита и назвал происшествие «недоразумением», и также предложил Штайнмайеру приехать в Киев. Но глава Германии прервал попытку Зеленского обсудить дату визита, настояв на выяснении причин первоначального отказа в приеме. Немецкий лидер при этом назвал случившееся «историческим оскорблением».

В апреле власти Украины отказались принимать в Киеве Франка-Вальтера Штайнмайера, упрекнув его в тесных связях с РФ.