Вашингтон, , 08:09 — REGNUM Нападающий хоккейного клуба североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов недавно вылетал в Дубай, чтобы попытаться уехать в США, однако не смог этого сделать. Об этом 9 июля сообщает журналист The Athletic Майкл Руссо.

Кирилл Капризов Алексей Колчин © ИА REGNUM

Отмечается, что 25-летнему российскому хоккеисту во въезде на территорию США было отказано из-за того отсутствия рабочей визы, хотя в сентябре 2021 года нападающий подписал с «Миннесотой» контракт сроком на пять лет. При этом в прошлом сезоне в НХЛ было дано исключение для нескольких игроков из Европы выступать в лиге без виз.

Также указывается, что главный тренер «Миннесоты» Дин Эвасон заявил, что ситуация с возвращением российского форварда в команду «страшная» и добавляется, что главный менеджер клуба не стал говорить на эту тему.

Отметим, в минувшем сезоне Кирилл Капризов сыграл в составе «Миннесоты» в 81 матче регулярного чемпионата НХЛ набрав в них 108 (47 шайб + 61 результативная передача) очков. Также игрок набрал 8 (7 голов + 1 голевая передача) очков в плей-офф Кубка Стэнли, где «Миннесота» уступила в первом круге команде «Сент-Луис Блюз» со счетом 2-4.