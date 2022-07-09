Нью-Дели, , 08:09 — REGNUM Из района священного пещерного храма Амарнатх, расположенного на территории Джамму и Кашмир на севере Индии, власти эвакуировали в безопасное место около 15 тысяч паломников-индусов, оказавшихся в критическом положении из-за сильного наводнения. Об этом 9 июля сообщает телеканал NDTV.

Штат Джамму и Кашмир (сс) Steve Evans

По его данным, эвакуация проводится при участии подразделения пограничной охраны и военнослужащих местного гарнизона.

8 июля на палатки и общественные кухни лагеря паломников обрушились потоки воды, грязи и камней. В настоящее время спасатели ведут поиск пропавших, эвакуированных перевозят в лагеря временного размещения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в результате сильных ливней и вызванного ими наводнения в Индии в районе священной пещеры Амарнатх погибли не менее 15 человек. Пропавшими без вести числятся более 40 паломников.

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