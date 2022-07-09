Донецк, , 08:08 — REGNUM ВСУ обстреляли Горловку в ДНР. Об этом 9 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ U.S. Army Europe Images

Следите за развитием событий в трансляции: «Победа будет за нами: спецоперация России на Украине — трансляция»

«После 06:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️07:30 — н.п. Шумы — н.п. (пос. ш-ты им. Изотова): выпущено 8 мин калибра 120 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее украинские боевики обстреляли населенный пункт Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике.

Читайте ранее в этом сюжете: Боевики ВСУ обстреляли Пантелеймоновку в ДНР