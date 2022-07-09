Вашингтон, 9 июля, 2022, 08:07 — ИА Регнум. О своём восхищении покойным сенатором Джоном Маккейном рассказал президент США Джозеф Байден. Об этом 8 июля сообщает Fox News.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Во время церемонии вручения президентской медали Свободы вдове Маккейна Сидни американский лидер заявил, что никогда не переставал восхищаться сенатором.

«Я никогда не переставал восхищаться Джоном. Никогда в жизни не говорил о нем ничего плохого, потому что я знал о его чести, мужестве и преданности делу», — такие слова произнёс Байден в присутствии вдовы Маккейна.

Телеканал уличил главу Белого дома во лжи, напомнив о том, что ещё во время предвыборной кампании в 2008 году Байден, выдвигавшийся на пост главы государства от демократов, не единожды в грубой форме высказывался в адрес Маккейна, претендовавшего на пост президента от республиканцев.

В частности, Байден называл Маккейна «мальчиком на побегушках» внутри его партии и всегда в очень резких выражениях выражал сомнения в том, что Маккейн соответствует чаяниям избирателей.

«Тот, кого ищут большинство американцев, — человек с твердой рукой, лидер, оптимист, а не злой мужик, постоянно меняющий свое мнение», — такую цитату из выступлений Байдена во время президентской кампании приводит Fox News.

Кроме того, Байден открыто подозревал Маккейна в трусости, хотя сенатор воевал во Вьетнаме. Такое заявление Байден сделал после того, как Маккейн раскритиковал во время митинга Барака Обаму. По мнению Байдена, сенатор должен был высказать всю критику своему оппоненту лично.