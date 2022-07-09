Донецк, , 08:05 — REGNUM За минувшие сутки, с 08:00 8 июля до 08:00 9 июля, в результате обстрелов со стороны ВСУ на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) погибли три человека и еще 17 мирных жителей получили ранения. Об этом 9 июля сообщает штаб территориальной обороны ДНР.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

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Ранее экс-сотрудницы СБУ рассказали о зверствах, которые творили националисты и солдаты ВСУ в Мариуполе. Видеозапись беседы опубликовал штаб территориальной обороны ДНР.

«Жил сосед, … вышел на улицу. В этот момент всех согнали азовцы с верхних этажей — сидели азовцы на верхних этажах. И просто снайпер застрелил больного человека», — рассказала одна из женщин.

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