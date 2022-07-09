Вашингтон, 9 июля, 2022, 08:03 — ИА Регнум. Соединенные Штаты собираются затягивать конфликт на Украине любой ценой. Об этом говорится в заявлении российского посольства в Вашингтоне.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина и США

«Обратили внимание на заявление Пентагона о предстоящей отправке на Украину еще четырех РСЗО HIMARS. За этим решением стоит безудержное желание Вашингтона затянуть конфликт любой ценой, компенсировать через отправку вооружений множащиеся потери нацбатальонов и ВСУ», — заявили дипломаты.

При этом в посольстве указали, что все заверения США о якобы оборонительном назначении этих систем залпового огня несостоятельны. Дипломаты напомнили, что уже киевские каратели при помощи поставленной Западом артиллерии обстреливали жилые кварталы Донецка.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июля президент США Джо Байден подписал указ о выделении Киеву еще $400 млн военной помощи. Отмечалось, что комплект поставок войдут четыре реактивных системы залпового огня HIMARS.