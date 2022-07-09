Москва, 9 июля, 2022, 07:58 — ИА Регнум. Ульяновский автозавод начал предлагать клиентам автомобили в упрощённой комплектации по сниженным ценам. Об этом сообщает портал «Автоновости дня».

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Автомобили в упрощённой комплектации поставляются без системы распределения тормозных усилий, антиблокировочной системы, подушек безопасности и системы «ЭРА-ГЛОНАСС». При отказе от какого-либо элемента покупатель получает скидку от 5 тыс. рублей до 20 тыс. рублей.

Росстандарт упростил требования к техническим характеристикам отечественных автомобилей в мае 2022 на фоне сбоев в цепочках поставок из-за антироссийских санкций. Это решение призвано снизить зависимость отечественных производителей от иностранных комплектующих.

Ранее продажи автомобилей в упрощённой комплектации начали и другие российские производители. Первой моделью в упрощённой комплектации на рынке стала Lada Granta Classic 2022 года.