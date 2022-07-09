Москва, , 07:54 — REGNUM Желтый уровень погодной опасности будет действовать в Москве и Московской области 9 и 10 июля из-за грозы и ветра, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Камиль Коро. Порыв ветра. 1870

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна», — предупреждает учреждение.

В Москве указанный режим будет действовать с 10:00 9 июля по 22:00 10 июля, а в Подмосковье — с 9:00 9 июля по 21:00 10 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июля в результате шторма в Москве были повалены более тридцать деревьев, оказались повреждены семь автомобилей и получил травмы один человек.

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