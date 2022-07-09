Петропавловск-Камчатский, , 07:45 — REGNUM Пожар произошел в легковом автомобиле в Петропавловске-Камчатском, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю.

Пожар Dave Hogg

По ее данным, возгорание произошло вечером 9 июля на улице Орбитальной. Спасатели прибыли оперативно на место происшествия и смогли в течение получаса ликвидировать пожар. В результате возгорания пострадал моторный отсек автомобиля. Жертв или пострадавших не было. Причины возгорания выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июня возгорание произошло в деревянном гараже в Петропавловске-Камчатском. Спасатели ликвидировали пожар, однако у гаража оказалась повреждена одна из стен площадью два квадратных метров. Люди в результате происшествия не пострадали.