Сан-Хосе, 9 июля, 2022, 07:42 — ИА Регнум. Президент Коста-Рики Родриго Чавес заявил, что приказал членам правительства начать переговоры о присоединении к Тихоокеанскому альянсу. Об этом сообщает агентство Reuters.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Коста-Рика

Отмечается, что страна изучала свое включение в организацию более десяти лет, но ряд предыдущих руководителей игнорировали указанную идею. Тихоокеанский альянс является торговым блоком, в который входят Мексика, Перу, Чили и Колумбия.

Коста-Рика получила полноправные права члена организации, ратификацировав ранее договор о свободной торговле с Колумбией.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июля костариканский министр иностранных дел Арнольдо Андре заявил, что приоритетами внешней политики Коста-Рики являются защита демократии, территориальной целостности и национального суверенитета.