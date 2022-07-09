Москва, 9 июля, 2022, 07:38 — ИА Регнум. Коронавирус в ряде случае может оставаться в организме человека в течение нескольких месяцев. Об этом рассказала 8 июля заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в беседе с РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Специалист уточнила, что у некоторых пациентов, переболевших COVID-19 в силу индивидуальных особенностей иммунной системы коронавирус может оставаться в организме даже после выздоровления. По словам Пшеничной, воздействовать на организм человека коронавирус может в течение нескольких месяцев, вирус или его фрагменты остаются внутри клеток, либо на их поверхности. При этом вирус не размножается в организме и поэтому человек не заразен, но у него наблюдаются симптомы инфекции.

В частности, у пациента может существенно снизиться способность к концентрации внимания и к быстрому принятию решений. Повышается забывчивость и рассеянность, у пациентов наблюдается сонливость, общий упадок сил. У людей пожилого возраста коронавирус может активировать дегенеративные процессы в нервной системе.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по данным Росстата в мае 2022 года COVID-19 был признан основной причиной смерти 4357 человек в России, это на 66,7% меньше, чем в мае 2021 года.