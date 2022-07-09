Москва, , 07:33 — REGNUM Специалисты Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП) завершили тепловакуумные испытания аппарата «Луна-25». Об этом говорится в сюжете программы «Большой космос» студии «Роскосмос ТВ».

АМС «Луна-25» Алексей Кондратов © aex.ru

Испытательный комплекс НИЦ РКП оснащён сложной системой зеркал, которая позволяет имитировать нагрузки излучения Солнца и другие воздействия, которым подвергается космический аппарат во время перелёта к Луне.

«Аппарат показал себя хорошо, выдержал все термоциклы: предельно холодные и предельно горячие режимы», — отметил начальник испытательной станции НИЦ РКП Василий Бояркин.

Ранее специалисты НИЦ РКП также провели огневые испытания, которые позволили удостовериться в штатной работе основной двигательной установки и системы управления аппарат. Эти испытания также прошли успешно.

Запуск автоматической межпланетной станции «Луна-25» запланирован на конец августа или осень 2022 года. Этот проект станет первой отечественной миссией к Луне с 1976 года.

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