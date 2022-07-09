Курск, , 07:25 — REGNUM Власти Курской области продлили желтый уровень террористической опасности на территории региона еще на две недели — до 23 июля, сообщил в своем телегам-канале глава региона Роман Старовойт.

Роман Старовойт Дарья Антонова © ИА REGNUM

По его словам, ситуация на границе области остается напряженной. Старовойт также обратился к гражданам с просьбой сохранять бдительность и сообщать о подозрительных лицах, беспилотных летательных аппаратах и предметах, оставленных без присмотра.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июля глава администрации Рыльского района Андрей Лисман написал о том, что в районе проходят учебные стрельбы и попросил жителей соблюдать спокойствие.

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