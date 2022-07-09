Курск, 9 июля, 2022, 07:25 — ИА Регнум. Власти Курской области продлили желтый уровень террористической опасности на территории региона еще на две недели — до 23 июля, сообщил в своем телегам-канале глава региона Роман Старовойт.

Дарья Антонова ИА REGNUM Роман Старовойт

По его словам, ситуация на границе области остается напряженной. Старовойт также обратился к гражданам с просьбой сохранять бдительность и сообщать о подозрительных лицах, беспилотных летательных аппаратах и предметах, оставленных без присмотра.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июля глава администрации Рыльского района Андрей Лисман написал о том, что в районе проходят учебные стрельбы и попросил жителей соблюдать спокойствие.