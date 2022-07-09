Куала-Лумпур, , 07:09 — REGNUM В Малайзии за прошедшие сутки скончались шестеро пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения королевства.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Таким образом, общее число жертв осложнений COVID-19 на малайзийской территории выросло до 35 801 человека. Также за минувшие сутки в стране выявили 3589 носителей SARS-CoV-2, причем трое из них прибыли из-за границы. Всего с начала пандемии в Малайзии подтвердили 4 589 911 случаев заражения коронавирусом нового типа.

Отмечается, что уже 4 518 912 пациентов выздоровели и выписались из медицинских учреждений королевства. В настоящее время на малайзийской территории числится 35 198 активных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. При этом 42 пациента помещены в отделения интенсивной терапии, из них 25 нуждаются в кислородной поддержке.