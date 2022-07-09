Джакарта, 9 июля, 2022, 07:08 — ИА Регнум. Встречу, посвященную двухсторонним отношениям Китая и США проводят на индонезийском острове Бали американский госсекретарь Энтони Блинкен и министр иностранных дел КНР Ван И, сообщает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

Отмечается, что это их первые с октября 2021 года переговоры, которые проходят сразу после саммита «Группы двадцати» (G20) в Индонезии. Перед мероприятием Блинкен заявил, что «дипломатию лицом к лицу» невозможно заменить другими способами контактов, особенно в рамках таких сложных отношений, как американско-китайские. По словам госсекретаря, ему есть, что обсудить с Ван И, и он очень рассчитывает на продуктивную и конструктивную беседу.

Глава МИД КНР, в свою очередь, заявил, что США и Китай — две крупные державы, поэтому между странами необходимо поддерживать нормальный диалог.

Ожидается, что Блинкен в очередной раз призовет Пекин не поддерживать специальную военную операцию России на Украине. Кроме того, будет поднят вопросы о Тайване и деятельности Китая в Южно-Китайское море, а также расширении китайского влияния в Тихом океане, правах человека и торговых барьерах.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июля официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь заявил, что Китай всегда готова к войне, чтобы пресечь попытки сепаратистов и внешних сил добиться так называемой независимости Тайваня.