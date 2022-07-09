Вашингтон, 9 июля, 2022, 07:07 — ИА Регнум. Американский актёр Ленни фон Долен умер в возрасте 63 лет. Об этом сообщает интернет-журнал Deadline.

Скорбь

Менеджер актёра Стивен Вулф рассказал изданию, что актёр умер в своём доме в Лос-Анджелесе после продолжительной болезни.

Первой значительной ролью Ленни фон Долена в кино стала работа в фильме Брюса Бересфорда «Нежное милосердие». Самой заметной работой в кино стала роль архитектора Майлза Хардинга в комедии «Электрические грёзы».

Фон Долен активно снимался для телевидения, среди самых заметных работ — роль в сериале Дэвида Линча «Твин-Пикс». Фильмография актёра насчитывает более 60 работ в фильмах и сериалах.