Сингапур, , 07:05 — REGNUM Житель Сингапура, который сразу после известий о ранении бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ распространил в социальных сетях угрозы в адрес главы собственного правительства Ли Сянь Луна, был задержан полицией. Об этом 9 июля сообщает пресс-служба правоохранительных органов города-государства.

Ли Сян Лун World Economic Forum

пресс-служба полиции Сингапура «Сотрудники полиции получили в пятницу сигнал, что в комментариях к посту в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) телеканала CNA о покушении на Абэ один из пользователей выступил с призывами к насилию в отношении премьера Ли Сянь Луна».

Отмечается, что личность автора комментария, которым оказался 45-летний мужчина, была установлена в течение нескольких часов. У задержанного конфисковали компьютер, планшет и смартфон, проводится расследование инцидента.

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