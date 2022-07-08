Екатеринбург, 8 июля, 2022, 21:02 — ИА Регнум. Уральские таможенники выявили партию из 28,3 тыс. пачек контрафактных сигарет. Об этом сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.

PeterFranz Сигареты

На них не было обязательной маркировки и средств идентификации. Товар белорусского производства был обнаружен в Тюмени на складе одной из транспортных компаний. Его привезли от пяти различных отправителей из Владимирской и Московской областей, а также Москвы для продажи.

Эта партия оказалась крупнейшей с начала года. Сейчас она изъята. Проводятся следственные действия.