Тегеран, 9 июля, 2022, 07:39 — ИА Регнум. В своем 11-м матче основного раунда Лиги наций по волейболу 2022 года сборная Ирана обыграла команду Словении со счетом 3:0, набрав три ценных очка. Об этом сообщило иранское агентство MehrNews 8 июля.

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В четвертый день 3-й недели основного раунда Волейбольной Лиги наций 2022 года в общей сложности было сыграно шесть матчей в Осаке (Япония) и Гданьске (Польша), где соревновались команды из групп 5 и 6.

Во 2-м матче, сыгранном в Гданьске, сборные Ирана и Словении встретились друг с другом в зале «Арго Арна», где команда главного тренера Бехруза Атайе обыграла своего соперника в трёх сетах подряд (26−24, 25−14, 25−21).

Это была шестая победа иранской команды в этих играх. Благодаря этому в общем зачёте количество очков сборной увеличилось до 17.