Тегеран, 9 июля, 2022, 07:40 — ИА Регнум. Благодаря бдительности и надлежащему информационному мониторингу иранских вооруженных сил Корпус стражей Исламской революции (КСИР) ликвидировал террористическую сеть на северо-западе страны. Об этом сообщило иранское агентство MehrNews 8 июля.

Иран

В заявлении штаба КСИР отмечается, что вооруженная террористическая группа, которая намеревалась проникнуть в Иран с северо-западных границ страны и совершить террористические акты, устроив засаду в окрестностях пограничного города Сламас, была захвачена пограничниками КСИР и уничтожена.

«В результате успешной операции террористическая группировка была полностью уничтожена, а их объекты и боеприпасы конфискованы», — сообщил штаб.

Штаб-квартира КСИР имени Сейеда уль-Шохада также заверила иранский народ, что силы безопасности страны не понесли никаких человеческих или материальных потерь в ходе этой операции.