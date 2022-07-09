Тегеран, , 08:14 — REGNUM 8 июля президент Ирана Ибрагим Раиси заявил, что региональные террористические движения и сеяние семян раздора являются инструментами врагов для раскола исламского мира. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Ибрагим Раиси Tasnim News Agency

По словам президента, провинция Кордестан достойно выдержала такие испытания, поскольку каждый дюйм этой земли является доказательством того, что мужчины и женщины храбро сопротивлялись антиреволюционным силам.

Раиси, который выступал перед группой шиитских и суннитских священнослужителей Кордестана в ходе своего турне по этой провинции, заявил, что исламские священнослужители являются наследниками пророков, и сегодня они являются главными защитниками общества от вероятных нападений врагов.

Президент похвалил народ иранской провинции как за охрану границ страны, так и за усилия в области научных исследований, заявив при этом, что правительство знает свой долг искренне служить великому иранскому народу.