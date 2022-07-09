Тегеран, 9 июля, 2022, 08:53 — ИА Регнум. 8 июля министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 141 427 человек, причем семь иранцев погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство MehrNews.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

«Еще семь иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число смертей достигло 141 427», — сообщило министерство здравоохранения.

В отчете указано, что за последние 24 часа в Иране было выявлено 2013 новых случаев заражения COVID-19, при этом 228 человек были госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 7 064 242 пациента из общего числа 7 246 707 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

Согласно данным, 316 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии.

Министерство здравоохранения также объявило, что64 670 470 иранцев получили первую дозу вакцины против COVID-19. Кроме того, 58 027 024 человека на данный момент прошли повторную вакцинацию.