Тегеран, 9 июля, 2022, 09:50 — ИА Регнум. Насер Канани, представитель министерства иностранных дел Ирана, отверг необоснованное утверждение правительства Великобритании о том, что британские силы конфисковали иранскую партию оружия, предназначенную для йеменского народа. Об этом сообщило иранское агентство MehrNews 8 июля.

Ibrahem Qasim Йемен

Реагируя на заявление официального сайта британского правительства о том, что вооруженные силы Великобритании захватили партию иранского оружия в январе 2022 года, Канани подчеркнул, что такое утверждение является необоснованным и устаревшим.

Дипломат отметил, что Великобритания продает современное оружие самопровозглашенной военной коалиции для уничтожения беззащитного йеменского народа; таким образом, Великобритания является виновником агрессии в войне против Йемена и не в состоянии выдвигать такие необоснованные обвинения против Исламской Республики.

Согласно новостям, опубликованным британскими СМИ, с начала военной агрессии Англия продала антийеменской коалиции около 8 миллиардов фунтов современного оружия, включая бомбы, ракеты класса «воздух-земля», высокоточные боеприпасы и истребители.