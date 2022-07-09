Тегеран, , 11:49 — REGNUM Исламская Республика Иран разместила собственный стенд на Фестивале азиатских стран 2022 года в Болгарии. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 8 июля.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Отдел по связям с общественностью Организации культуры и исламских коммуникаций объявил, что посольство Исламской Республики Иран в Болгарии открыло иранский стенд на Фестивале азиатских стран в Болгарии 2022 года. На церемонии открытия мероприятия присутствовали вице-президент Болгарии Илиана Малинова Йотова, посол Ирана и атташе по культуре, а также ряд других иранских и болгарских официальных лиц.

Иран представил иранские изделия ручной работы и разнообразные вкусные блюда персидской кухни, а также туристические достопримечательности, промышленные возможности и многое другое, что привлекло внимание множества восторженных посетителей разных национальностей.

Вице-президент Болгарии во время посещения иранского стенда высоко оценила его дизайн и привлекательный способ представления товаров и услуг. Йотова также выразила надежду стать свидетелем того, что Иран с энтузиазмом будет принимать участие в ежегодном фестивале.