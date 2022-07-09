Берлин, , 06:49 — REGNUM Россия имеет три важные особенности, которые помогают ей мастерски выстраивать политическое взаимодействие с Западом в рамках ситуации вокруг Украины, пишет обозреватель Ульрих Райц в статье для немецкого журнала Focus.

Россия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Он считает, что западные страны оказались в тройной ловушке, из-за того, что у Москвы есть необходимые всем энергоресурсы и дружественные государства, а также способность добиваться переговоров.

Автор публикации отмечает, что попытки изолировать Россию на дипломатическом поле провалились. В качестве примера Райц привел недавнюю встречу глав МИД стран «Большой двадцатки» (G20), многие участники которой отказались от критики в адрес Москвы.

Обозреватель также подчеркнул, что Россию не смогли изолировать экономически, поскольку Запад сам крайне зависим от российского сырья. Кроме того, он добавил, что готовность Москвы к ведению диалога по Украине является помехой, для тех стран, которые выступают за сохранение и ужесточение санкций. По словам Райца, ранее президент России Владимир Путин предупредил, что, чем дольше будет затягиваться конфликт, тем сложнее будет прийти к договоренностям.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июля National Interest опубликовал статью, в которой бывший представитель Сингапура в ООН Кишор Махбубани выразил мнение, что действия Запада в отношении России недальновидны.

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