Лас-Вегас, США, 9 июля, 2022, 06:48 — ИА Регнум. Соединенные Штаты находятся в упадке и поэтому не могут уже учить другие государства жизни, заявил экс-президент США Дональд Трамп в ходе митинга в Лас-Вегасе.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

«Мы нация, которая находится в упадке, поставлена на колени перед миром, а мы считаем допустимым читать лекции другим людям в других странах насчет их демократий», — заявил он.

Трамп отметил, что действующая администрация президента США Джо Байдена продолжает читать наставления всему миру. Однако сами Соединенные Штаты, по мнению экс-главы Белого дома, продолжают сталкиваться с ростом преступности и другими внутренними проблемами.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июля ветеран морской пехоты США Карл Декель, которому исполнилось 100 лет, заявил, что Соединенные Штаты «катятся в ад». По его словам, все ценности, за которые погибали американские военнослужащие в годы Второй мировой войны, оказались неактуальны.