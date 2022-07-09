Тегеран, , 08:38 — REGNUM 8 июля заместитель министра Ирана провел переговоры с двумя представителями из Уганды о развитии взаимного экономического и торгового сотрудничества. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Заместитель министра иностранных дел Ирана по экономической дипломатии Мехди Сафари, возглавляющий делегацию, посетил Кампалу, чтобы обсудить поиск путей расширения двустороннего взаимодействия.

Сафари встретился с министром торговли, промышленности и кооперативов Уганды Амелией Кьямбадде и министром сельского хозяйства, животноводства и рыболовства Фрэнком Тумвебазе.

На встречах иранская и угандийская стороны также провели переговоры о скором формировании совместной комиссии и расширении торговых обменов, а также о создании постоянной выставочной площадки для товаров иранского производства в африканской стране.

Заместитель министра иностранных дел по экономической дипломатии также провел переговоры с премьер-министром Уганды Робиной Наббаньей, в ходе которых обе стороны обменялись мнениями касательно текущего и дальнейшего сотрудничества.