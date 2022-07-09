Новосибирск, , 06:47 — REGNUM Женщина погибла, ещё три женщины пострадали в результате наезда на них автомобиля одной из каршеринговых компаний в городе Новосибирске. Об этом 9 июля сообщил журналистам представитель УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области Виталий Риф.

Авария Kaatjem

Авария произошла в 07:45 по местному времени. По предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen Polo, принадлежащего каршеринговой компании «Делимобиль» ехал по улице Ипподромской в направлении улицы Танковой. На запрещающий сигнал светофора водитель не смог справиться с управлением автомобиля и врезался в остановку общественного транспорта.

В момент ДТП на остановке стояли четыре женщины. Одна из них погибла на месте, остальное трое были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Уточняется, что в момент ДТП водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящее время проводится проверка по факту ДТП, устанавливаются причины и обстоятельства смертельной аварии.

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