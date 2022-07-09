Вашингтон, 9 июля, 2022, 06:42 — ИА Регнум. Российского нападающего Кирилла Капризова, в настоящее время выступающего за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота», не пустили в США. Об этом 9 июля говорится в статье журналиста портала The Athletic Майкла Руссо.

Алексей Колчин ИА REGNUM Кирилл Капризов

По его информации, Капризов «попал в пугающую политическую ситуацию» — ему было отказано в возвращении в США, куда он рассчитывал вылететь из Дубая. В качестве формальной причины отказа называется отсутствие рабочей визы. Капризов был вынужден вернуться в Россию, где и пребывает по настоящее время.

Капризов, ставший в составе сборной России чемпионом Олимпийских игр 2018 года и бронзовым призёром чемпионата мира 2019 года, с 2020 года выступает за «Миннесоту».

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