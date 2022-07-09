Москва, 9 июля, 2022, 06:33 — ИА Регнум. Российская автомобильная промышленность может развиваться успешно и занять определенную нишу на мировом рынке автомобилей, если власти России отнесутся серьезно к этому вопросу, заявил глава Индийского бизнес-альянса Сэмми Котвани.

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«Считаю, что в будущем Россия сможет производить более качественные машины, чем Toyota, если всерьез возьмется за свою промышленность», — цитирует его РИА Новости.

При этом Котвани выразил заинтересованность в российско-индийском совместном производстве автомобилей. Он отметил, что индийские автомобили больше подходят для жаркого климата, что может создать проблемы для эксплуатации в российском климате. Тем не менее эксперт уверен, что при серьезном подходе российский автопром может успешно развиваться.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее доцент департамента «Корпоративные финансы и корпоративное управление» финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко заявил, что в России наблюдается спрос на автомобили китайского и корейского производства. Тем не менее ряд экспертов не исключают, что к концу 2022 года в России резко сократится спрос на автомобили.