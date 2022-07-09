Веллингтон, 9 июля, 2022, 06:20 — ИА Регнум. В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили 9307 случаев локального распространения коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба новозеландского министерства здравоохранения.

Новая Зеландия

Отмечается, что в среднем за прошедшую неделю в стране выявляли около 8690 зараженных ежесуточно. При этом в больницах Новой Зеландии в настоящее время лечатся 570 пациентов с COVID-19. Из них девять человек помещены в отделения интенсивной терапии. Также за минувшие сутки в Новой Зеландии скончались 22 пациента с коронавирусной инфекцией.

Кроме того, 251 инфицированный прибыл на новозеландскую территорию 8 июля. Всего с начала пандемии в Новой Зеландии подтвердили 1 413 437 случаев заражения коронавирусом SARS-Cov-2. При этом власти страны выражают озабоченность, что заболеваемость COVID-19 может вырасти в период зимних каникул в образовательных учреждениях.