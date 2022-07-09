Москва, , 06:14 — REGNUM В субботу, 9 июля, в Москве будет облачно с прояснениями, кратковременный дождь, в отдельных районах гроза, температура воздуха +25… +27 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Летний дождь Цитата из к/ф «Я шагаю по Москве». реж Георгий Данелия. 1963. СССР

В ночь на 10 июля в Москве кратковременный дождь, местами гроза. Температура воздуха +16… +18 °C.

Ветер переменных направлений 3−8 м/с, при грозе порывы до 17 м/с, ночью — юго-восточный 5−10 м/с, при грозе порывы до 17 м/с. Атмосферное давление 747 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +23… +28 °C днём. Ночью — +13… +18 °C.

В воскресенье, 10 июля, днём в столице ожидается +27… +29 °C, по области +25… +30 °C, облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза, при грозе порывистый ветер до 17 м/с. Ночью в регионе ожидается +15… +20 °C.

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