Вашингтон, 9 июля, 2022, 06:13 — ИА Регнум. Очередная курьёзная ситуация произошла с президентом США Джозефом Байденом во время его выступления в связи с отменой Верховным судом Соединённых Штатов конституционного права на аборт. Речь главы Белого дома демонстрировали в прямом эфире 8 июля большинство основных телеканалов страны.

Сс) Gage Skidmore Джо Байден

Внимательно глядя в телесуфлёр, Байден зачитал с него ряд высказываний, авторами которых были представители Республиканской партии.

«Конец цитаты. Повторите строку», — произнёс Байден технический текст-подсказку, не предназначенный для чтения вслух. После этого американский лидер вновь начал зачитывать повторно с телесуфлёра цитаты республиканцев.

Стоит отметить, что президент США Байден является самым возрастным американским лидером за всю историю страны. Курьёзные, нелепые и неловкие ситуации происходят с главой Белого дома достаточно часто. Байден путает слова либо забывает речь, иногда теряется на сцене, пытаясь найти выход. Вопрос о состоянии здоровья американского лидера постоянно становится предметом обсуждений, особенно в свете вероятного выдвижения его кандидатуры на пост президента США во второй раз.