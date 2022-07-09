Берлин, 9 июля, 2022, 06:02 — ИА Регнум. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер смог поставить на место украинского президента Владимира Зеленского в ходе телефонных переговоров, сообщает газета Der Spiegel со ссылкой на осведомленные источники.

Kleinschmidt Франк-Вальтер Штайнмайер

Газета указывает, что эпизод произошел после того, как Киев отказал немецкому президенту в официальном визите. В связи с этим Берлин попробовал урегулировать ситуацию, организовав переговоры между президентами Украины и Германии.

«Когда Зеленский заявил, что ничего не знал об этом инциденте, Штайнмайер, как говорят, рассердился. Вся корреспонденция была у него перед глазами: «Пожалуйста, избавьте себя и меня от необходимости зачитывать всё это сейчас». После того как Зеленский снова попытался сменить тему, Штайнмайер задал вопрос в третий раз, в результате получив уклончивую, но, вероятно, достаточно сломленную реакцию от украинца. Федеральный президент уступил этому: «Ладно, оставим тему», — указывает издание.

При этом, как отмечает Der Spiegel, сотрудники администрации президента ФРГ удивились, что Штайнмайер был очень настойчив в этом разговоре, хотя, как правило, он сохраняет спокойствие даже в сложных ситуациях. Однако сотрудники администрации президента Германии подчеркнули, что гордятся поведением Штайнмайера.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2022 года президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер собирался посетить Киев с официальным визитом, однако киевский режим назвал его прибытие нежелательным. Киевские власти указывали, что недовольны политикой Берлина, который не собирается отказываться от поставок российских энергоносителей.