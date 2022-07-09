Хасанский район, Приморский край, 9 июля 2022, 05:54 — REGNUM В расположенном на юге Приморского края Хасанском районе из-за ливней, которые могут привести к разливу рек, объявили штормовое предупреждение. Об этом 9 июля сообщает пресс-служба Примгидромета.
8 июля во Владивостоке отменили объявленное накануне штормовое предупреждение, но дождь продолжается. Специальные службы находятся в режиме повышенной готовности.
Как сообщало ИА REGNUM, на территории Крыма на период с 9 по 11 июля объявлено штормовое предупреждение.
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