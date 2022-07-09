Хасанский район, Приморский край, 9 июля, 2022, 05:54 — ИА Регнум. В расположенном на юге Приморского края Хасанском районе из-за ливней, которые могут привести к разливу рек, объявили штормовое предупреждение. Об этом 9 июля сообщает пресс-служба Примгидромета.

65.mchs.gov.ru Ливень

пресс-служба Примгидромета «В связи с влиянием активных фронтальных разделов днём 9 июля в Хасанском районе количество выпавших осадков достигнет 50 мм и более за 12 часов и менее. На малых реках ожидаются выходы воды из берегов с последующим подтоплением прилегающих территорий».

8 июля во Владивостоке отменили объявленное накануне штормовое предупреждение, но дождь продолжается. Специальные службы находятся в режиме повышенной готовности.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Крыма на период с 9 по 11 июля объявлено штормовое предупреждение.