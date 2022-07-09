Москва, , 05:46 — REGNUM Новейшее оружие радиоэлектронной борьбы ЛПД-801, предназначенное для противодействия малоразмерным беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) было впервые применено в ходе спецоперации России на Украине. Об этом 9 июля сообщает ТАСС.

Беспилотники Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что по данным источника в силовых структурах, ЛПД-801 — это новейший комплекс радиоэлектронной борьбы, его впервые применили в Донбассе против малоразмерных беспилотников украинских боевиков.

Малогабаритные БПЛА являются серьёзной угрозой для российских военнослужащих и военных подразделений союзников. Оружие ЛПД-801 способно успешно противодействовать украинским беспилотникам, так как основная их часть являются переделанными в бытовых условиях БПЛА и не рассчитаны на использование в условиях серьёзного радиоэлектронного противодействия.

Комментариев от официальных представителей ведомств по данному вопросу на настоящий момент не поступало.

Разработчиком оружия радиоэлектронной борьбы ЛПД-801 является компания «Лаборатория ППШ». Оружие может целенаправленно глушить каналы управления и навигационный сигнал БПЛА, а также пресекать несанкционированную передачу данных. Способно работать в ручном и автоматическом режимах.