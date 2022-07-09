Москва, 9 июля, 2022, 05:28 — ИА Регнум. Общая площадь лесных пожаров за сутки в России сократилась на 25% (на 7631 га) и по данным на утро 9 июля составляет 22 787 га. Об этом сообщает пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

Teplyystanmedia.ru Лесной пожар

пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана» «За прошедшие сутки 8 июля в России ликвидировали 66 лесных пожара на площади 4788 га. На 00:00 мск 9 июля на территории РФ действовало 112 лесных пожаров на площади 22 787 га, по которым проводились работы по активному тушению».

В борьбе с огнём задействованы 2776 человек, 311 единиц техники и 41 самолёт и вертолёт. Ещё 94 летательных аппарата участвуют в мониторинге пожарной обстановки.

Наиболее серьёзная ситуация с лесными пожарами в настоящее время наблюдается в Якутии (42 пожара, 15 739 га) и в Хабаровском крае (17 пожаров, 5 744 га). Леса горят также в Иркутской области, в Коми, на Чукотке и в ряде других регионов России.

Напомним, на утро 8 июля на территории России действовало 122 лесных пожара на площади 30 418 га.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице Чувашии в связи с жарой ввели особый противопожарный режим.