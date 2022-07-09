Оттава, , 05:23 — REGNUM Решение о возврате Германии турбины Siemens для российского газопровода «Северный поток» приняли власти Канады. Об этом 8 июля сообщило агентство Reuters.

«Северный поток — 1» Официальный сайт ПАО «Газпром»

Уточняется, что в Германии подтвердили получение «положительного сигнала» от властей Канады по ситуации с турбиной для газопровода. Конкретной информации о сроках доставки турбины получателю не приводится.

Отмечается, что власти Канады, вероятнее всего, будут действовать по плану, предложенному Германией. После профилактического ремонта турбину передадут Германии, а затем она будет отправлена российской компании «Газпром». Таким образом Канада не нарушит санкционных мер, введённых в отношении России и конкретно «Газпрома».

Представители компании Siemens Energy отказалась от комментариев по данному вопросу.

Ранее ИА REGNUM сообщало о «позитивных сигналах» от Канады, которые получила Германия по вопросу, связанному с возвратом турбины для газопровода «Северный поток».

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