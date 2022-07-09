Оттава, 9 июля, 2022, 05:23 — ИА Регнум. Решение о возврате Германии турбины Siemens для российского газопровода «Северный поток» приняли власти Канады. Об этом 8 июля сообщило агентство Reuters.

Официальный сайт ПАО «Газпром» «Северный поток — 1»

Уточняется, что в Германии подтвердили получение «положительного сигнала» от властей Канады по ситуации с турбиной для газопровода. Конкретной информации о сроках доставки турбины получателю не приводится.

Отмечается, что власти Канады, вероятнее всего, будут действовать по плану, предложенному Германией. После профилактического ремонта турбину передадут Германии, а затем она будет отправлена российской компании «Газпром». Таким образом Канада не нарушит санкционных мер, введённых в отношении России и конкретно «Газпрома».

Представители компании Siemens Energy отказалась от комментариев по данному вопросу.

Ранее ИА REGNUM сообщало о «позитивных сигналах» от Канады, которые получила Германия по вопросу, связанному с возвратом турбины для газопровода «Северный поток».